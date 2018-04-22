В Кабуле на избирательном участке произошел теракт, десятки погибших
В воскресенье, 22 апреля, в столице Афганистана Кабуле произошел теракт. Об этом сообщает ВВС.
Взрыв произошел в центре регистрации избирателей. В результате теракта погиб 31 человек, более полусотни человек получили ранения.
Взрыв произошел в результате атаки смертника. Террорист-смертник взорвал бомбу в дверном проходе в офисы.
Предварительно ответственность за теракт взяла группа "Исламского государства".
Отметим, что в октябре в Афганистане должны состояться парламентские выборы. Сейчас на территории страны функционируют центры регистрации избирателей. Сообщается, что это уже четвертая атака против выборов за неделю.
Фото: twitter.com
Ранее "Страна" сообщала, что в Кабуле боевики ИГИЛ атаковали военную академию, есть жертвы.
Также в Кабуле выросло число жертв теракта на военной базе.