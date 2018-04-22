В воскресенье, 22 апреля, в столице Афганистана Кабуле произошел теракт. Об этом сообщает ВВС.

Взрыв произошел в центре регистрации избирателей. В результате теракта погиб 31 человек, более полусотни человек получили ранения.

Взрыв произошел в результате атаки смертника. Террорист-смертник взорвал бомбу в дверном проходе в офисы.

Предварительно ответственность за теракт взяла группа "Исламского государства".

Отметим, что в октябре в Афганистане должны состояться парламентские выборы. Сейчас на территории страны функционируют центры регистрации избирателей. Сообщается, что это уже четвертая атака против выборов за неделю.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабуле боевики ИГИЛ атаковали военную академию, есть жертвы.

Также в Кабуле выросло число жертв теракта на военной базе.