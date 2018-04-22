В литовском Каунасе произошел не совсем обычный бытовой инцидент. Гражданин Эстонии и гражданин Украины подрались после спора о российско-украинских отношениях.

Об этом сообщает Sputnik Lietuva.



Конфликт произошел на прошлой неделе в одном из питейных заведений в центре Каунаса в ночь с понедельника на вторник. Мужчины обсуждали действия Украины и ее отношения с Россией. Мнения оппонентов разошлись, и словесная перепалка переросла в драку на улице.

Мужчины вышли из бара, после чего эстонец повалил украинца на землю и начал его избивать.

Пострадавшего украинского гражданина доставили в больницу, однако он отделался легкими травмами.

Позже житель Эстонии извинился за произошедшее. Избитый украинец, в свою очередь, заявил, что не имеет к нападавшему претензий и попросил прекратить досудебное расследование. Помимо этого, гражданин Украины рассказал, что приехал в Литву на заработки несколько дней назад, но после этого инцидента ему захотелось вернуться на родину.

Ранее "Страна" сообщала как во Львове "любители российской попсы" избили недовольных.

Также мы рассказывали, что в Польше двое неизвестных избили в трамвае украинца.