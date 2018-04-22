В воскресенье, 22 апреля, в Киеве проходит митинг в поддержку нардепа Надежды Савченко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Митинг проходит около стелы Независимости, где собрались около двух десятков человек. Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Свободу Савченко" и "Надежда есть".

Кроме того, участники акции призывали прогуливающихся по улице людей выступить в поддержку Савченко. Также митингующие периодически скандируют: "Волю Савченко".

В то же время у возле стелы около десятка людей пожилого возраста с государственным флагом Украины проводят свою акцию под названием "Революция не закончилась".

Участники митинга со ступенек стелы призывают к смене власти в Украине. Митингующие заявляют, что революционные процессы в государстве с завершением Революции Достоинства не закончились.

Два митинга проходят спокойно. Большого скопления полиции не наблюдается.

Ранее "Страна" сообщала, что помощник Савченко призвала всех желающих приходить к нардепу на прием в СИЗО.

Также СБУ не станет обнародовать результаты допроса Савченко на детекторе лжи.