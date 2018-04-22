В Twitter запретили рекламу российской "Лаборатории Касперского"
Компания Twitter запретила в своем блоге рекламировать услуги российской Лаборатории Касперского.
Об этом передает Reuters.
Сообщается, что бизнес-модель Kaspersky Lab нарушает правила рекламы в Twitter.
Кроме того, в компании сослались на заявления США о том, что "Лаборатория Касперского" связана с российскими спецслужбами.
Известно, что глава Kaspersky Lab Евгений Касперский уже обратился к руководству Twitter и заявил, что запрет является необоснованным.
Напомним, что советник президента США Дональда Трампа по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что американцы должны полностью отказаться от установки и использования программ российской "Лаборатории Касперского".
Ранее "Страна" сообщала, что "Лаборатория Касперского" оспорит в суде США запрет своих антивирусов.
Также в "Лаборатории Касперского" заявили, что случайно скачали секретные данные спецслужб США.