Компания Twitter запретила в своем блоге рекламировать услуги российской Лаборатории Касперского.

Об этом передает Reuters.

Сообщается, что бизнес-модель Kaspersky Lab нарушает правила рекламы в Twitter.

Кроме того, в компании сослались на заявления США о том, что "Лаборатория Касперского" связана с российскими спецслужбами.

Известно, что глава Kaspersky Lab Евгений Касперский уже обратился к руководству Twitter и заявил, что запрет является необоснованным.

Напомним, что советник президента США Дональда Трампа по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что американцы должны полностью отказаться от установки и использования программ российской "Лаборатории Касперского".

Ранее "Страна" сообщала, что "Лаборатория Касперского" оспорит в суде США запрет своих антивирусов.

Также в "Лаборатории Касперского" заявили, что случайно скачали секретные данные спецслужб США.