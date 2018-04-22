ОБСЕ намерено установить новый пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции. Об этом в Twitter сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Пункт наблюдения установят со стороны Горловки.

"ОБСЕ планирует выставить пункт наблюдения со стороны горловской трассы, который будет следить за ситуацией с 09:00 до 16:00 ежедневно", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили что, по информации КП "Вода Донбасса", возобновление работы ДФС запланировано на 22 апреля.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Напомним, что 18 апреля работа Донецкой фильтровальной станции была окончательно приостановлена. Сотрудники ночной смены станции законсервировали предприятие на время, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для ее сотрудников.

Ранее "Страна" сообщала, что трое из пяти пострадавших от обстрела работников ДФС выписаны из больницы.