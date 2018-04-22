Пограничники задержали граждан Украины, который незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Военнослужащие отдела "Иванков" совместно с представителями Национальной полиции на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области задержали четверых украинцев, которые незаконно попали в зону отчуждения с целью экстремального туризма", - сказано в сообщении.

Пограничники отметили, что в отношении правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Ранее "Страна" сообщала, что первую категорию украинцев, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, расширят.

Также бесплатное питание в учебных заведениях пострадавшим от Чернобыля детям заменят деньгами.