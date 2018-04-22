Скандал с пленками беглого нардепа Александра Онищенко, о которых первой сообщила "Страна" продолжает разгораться. К теме подключился скандальный сайт Миротворец, который заявил, что у него есть пленки с компроматом на самого нардепа.

Об этом сообщает Facebook сайта.

"Вы не поверите, но у центра Миротворец тоже есть записи беглого Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже весьма любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора. Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/myrotvorets.center

Однако сам Александр Онищенко опровергнул это заявление, заявив что в Израиле не был уже много лет.

"Передайте тупому лизоблюду Геращенко и всем другим порохоботам, что я не был в Израиле лет 6. Пусть дадут запрос в пограничную службу. Или я это сделаю", - ответил на обвинения Онищенко.

Фото: facebook.com

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