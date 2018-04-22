Один из пассажиров рейса Киев - Франкфурт вез в Германию балалайку. Об этом в Facebook рассказал политолог Тарас Березовец, которого в СМИ связывают с Банковой.

"При посадке на рейс МАУ до Франкфурта все пассажиры наталкивались на этот странный девайс. Лететь с балалайкой в Германию это как лететь с немецкой губной гармошкой в Рязань. В любом случае, приятно, что этой груз выставлен на всеобщее обозрение как нечто чужеродное", - отметил он.

Березовец добавил, что появление балалайки - это интересный знак накануне будущей сессии ПАСЕ в Страсбурге, где ожидается грандиозный коррупционный скандал.

Фото: facebook.com/taras.berezovets

Напомним, в ПАСЕ наступил бюджетный кризис после отказа России платить взносы. Так, депутаты решили вычеркнуть турецкий язык из числа рабочих языков Ассамблеи.

Как известно, с середины 2017 года Россия прекратила уплату взносов в бюджет Совета Европы.

Ранее "Страна" сообщила, что в ПАСЕ назвали условия при которых на Донбассе наступит мир.