Депутат Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что его несправедливо оштрафовали за нарушение ПДД. Об этом он сообщил в Facebook.

"Патрульная полиция Киева, к сожалению, превращается в ГАИ, потому что вместо того чтобы помогать - ловит и штрафует", - написал депутат.

Арьев также рассказал детали, как его "несправедливо" оштрафовали.

"Крещатик перекрыт с самого утра. Разворачиваюсь на перекрестке - формально прав. И сразу попадаю в патрульных. В Европе, когда перекрывают главные магистрали, выставляют соответствующие знаки, а полицейские помогают водителям объезжать перекрытые участки. Мы все надеялись что так будет и у нас, когда объявили кредо новой полиции - помогать, а не наказывать. К сожалению, все возвращается к старому доброму карательного стиля. Штраф, безусловно, заплачу - с чисто формальной точки зрения я нарушил. Денег не жалко, жалко разочаровываться в том, что считал необратимой реформой", - написал он.

Позже он сообщил, что оплатил штраф. Также он обговорил данный инцидент с начальником патрульной полиции.

"Только что позвонил начальник патрульной полиции Евгений Жуков. Мы очень хорошо поговорили. Он пообещал, что учтет замечания в работе службы, а я сказал, что не буду сравнивать патруль с ГАИ. Как выпишусь из больницы заеду поговорить лично. Пример конструктивной и открытой позиции", - добавил Арьев.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

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