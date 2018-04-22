История с поздравлением Адольфу Гитлеру от члена ВО "Свобода" набирает обороты.

Львовский учитель истории (и по совместительству депутат горсовета) Марьяна Батюк в Facebook назвала фюрера "великим человеком" и привела несколько цитат из его книги "Моя борьба".

Позже эта запись исчезла, а Батюк заявила, что ее страницу взломали. Однако информация, которая появилась позже, дает основания полагать, что это не так.

"Страна" собрала последние факты о скандале в день рождения Гитлера.

Предыстория

На странице члена "Свободы" Иванки Билой-Кондратьевой 20 апреля появился перепост сообщения ее однопартийки - Марьяны Батюк.

Батюк опубликовала у себя в Facebook "няшную" фотографию фюрера, назвала его "большим человеком, как не крути" и привела две цитаты из "нацистской библии" Mein Kampf ("Моя борьба").

После с Facebook-аккаунтом учительницы начали происходить странные вещи. Сначала там исчезли все записи вплоть до 2016 года.

Потом, через несколько часов после скандала, Батюк написала опровержение:

"Я шокирована тем, что сейчас происходит. Я ничего не писала и не распространяла. Очевидно, мою страницу взломали. Знаю, как и кто убивал мой народ. Я националистка. Как историк знаю, что нацистский и коммунистический режимы -это два огня между которыми украинцы боролись. Гитлер-преступник! Это моя позиция!"

Версию о взломе также распространила пресс-секретарь "Свободы" Христя Равлюк.

Пока теория взлома выглядит странно. Ведь хакеры зачем-то удалили вообще все записи со страницы Марьяны Батюк - хотя в этом нет никакого смысла, хватило бы просто опубликовать "липу" с Гитлером.

В соцсетях предположили, что это массовое удаление (или закрытие) постов могла сделать сама депутат - чтобы скрыть другой "токсичный" контент.

А тут подоспела и другая странность: страница Иванки Билой-Кондратьевой, которая перепостила про "великого человека", на данный момент вообще удалена из Facebook. Вероятно, это был не первый такой перепост - иначе зачем Иванке было бы сносить всю свою страницу?

Исчезла из всемирной паутины и страничка Марьяны Батюк из Вконтакте. Но остались скриншоты, которые пользователи оперативно сделали сразу в день скандала.

"Ее взломали 5 раз". Следы Марьяны Батюк в Сети

В запрещенной соцсети Вконтакте львовский учитель вела активную деятельность.

Например, перепощивала записи паблика "Железный крест" (так называлась военная награда в нацистской Германии).





Этот и подобные паблики были у нее в фаворитах. На другом скриншоте Батюк перепощивает запись, восславляющую дивизию СС "Галичина", которая комплектовалась в основном из украинцев.

А вот учитель перепощивает тезис о том, что "белая земля - для белых людей".

Дальше - интереснее. Пользователи соцсетей опубликовали еще один скриншот из Facebook депутата ВО "Свобода" - с еще одной цитатой Гитлера.

"Я пришел в этот мир не для того, чтобы сделать людей лучше, а для того, чтобы использовать их слабые места", - передает Батюк слова фюрера под хештегом #вечірнєнатхнення.

А вот ученики Марьяны дружно "зигуют" в честь дивизии "Галичина". Батюк пишет, что на картинке - семиклассники львовской школы №100, в которой преподает депутат от ВО "Свобода". По ее словам, они создают клуб интересующихся историей.

Еще одно фото из родной для Батюк школы уже широко разошлось по социальным сетям.

"Учитель истории и замдиректора СШ № 100 города Львова Марьяна Батюк и ее ученики проводят урок Холокоста и приветствуют Министерство образования Украины, Генеральную прокуратуру Украины и лично министра памяти Украины Вятровича", - озаглавил эту фотографию глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский в Facebook.

Происходящее на страницах Батюк прокомментировал и нардеп Борислав Береза, который ранее поверил версии о взломе.

"Представители "Свободы" написали, что ее взломали. Ок. В наш век возможно все. Могут раз и сломать. Хотя зачем ломать, когда она самостоятельно все публикует? Человек в 21-м веке оставляет за собой цифровой след. Простым языком – удаляй, не удаляй, всё равно специалисты всё найдут. В общем оказывается, Марьяну Батюк, депутатшу Львовского Совета от Свободы, ломали не раз. Её аккаунт ВКонтакте (забавно само его наличие) ломали как минимум 5 раз. В наличии "Марш Лювтваффе", "Воспоминания о Гитлере" и прочая лабуда".

Устно признала, письменно - нет

Пока весь этот массив скриншотов никем не опровергнут - ни Батюк, ни другие представители "Свободы" не заявляли, что хакеры взломали все ее аккаунты и в фотошопе нарисовали сомнительные перепосты.

Есть и другая информация о том, что учительница действительно написала свой скандальный пост.

Как заявила в комментарии ТСН глава департамента образования Львовского горсовета Зоряна Довганик, сначала Батюк признала, что лично опубликовала этот сообщение.

"Когда я увидела эту публикацию, я позвонила ее руководителю, и он сказал: да я разговаривал с учителем, и она сказала, ну, вы знаете, мне жаль, что я такое сделала, я уже удалила эту информацию. Фактически они это подтвердили", - рассказала Довганик.

По словам директора школы, Батюк устно ему созналась, но письменно подтверждать свое авторство скандальной записи отказалась.

Это подтверждает объяснительная записка директора школы №100 Василия Титара, опубликованная порталом Tvoemisto.tv. "Я об этом узнал со слов журналиста ... Перед объяснительной Батюк сказала, что сделала плохо. В письменном объяснении Батюк М.В. утверждает, что данного сообщения не делала", - пишет директор школы.

Департамент образования начал расследование по этому делу. Комиссия приехала в школу, чтобы пообщать с Батюк, но ее весь день не было на рабочем месте.

"Мы приехали в школу, но в то время госпожи Батюк в школе не было, хотя она занимает административную должность (замдиректора по воспитательной работе - ред.), работает заместителем директора и должна быть в школе до 17:30. Значит он самовольно покинула рабочее место", - рассказал Зоряна Довганик.

В тот же день Батюк дала еще один комментарий, в которой представила новую точку зрения на случившееся. Она признала, что удалила запись из своего ФБ, но это был "перепост" (хотя он выглядит как авторская запись).

Когда журналист ей это сказал, Батюк возразила: "Вы думаете, что я, учитель истории, буду делать подобные вещи?". Потом она рассказала о своем положительном отношении к национализму, но отвергла любовь к нацизму.

Одновременно в соцсетях удивляются, почему "расследование" проводят только чиновники минобразования, а не прокуратуры. Ведь своими заявлениями Батюк однозначно нарушает закон о "декоммунизации", где прописан запрет и на прославление нацистского режима.

Пока официальные лица делали настороженное лицо, а однопартийцы Батюк пытались убедить всех в "хакерской атаке", многие пользователи из числа националистов начали даже высказывать учительнице - а заодно и Гитлеру - поддержку.

"Не было в принципе иллюзий, но теперь убедилась, многие у меня в друзьях поддерживают нацизм и оправдывают Гитлера. Я не знаю как так, вы вероятно историю прогуляли и забыли сколько украинцев уничтожил этот изверг ... Удалитесь сами, мне биомусора в друзьях не нужно", - пишет в Facebook львовская активистка и волонтер АТО Анастасия Винславская.

В ответ на это Винславской начали угрожать в комментариях.