Сегодня в Торонто главы МИД G7 обсудят Украину
В воскресенье, 22 апреля, глава МИД Украины Павел Климкин примет участие в специальном заседании глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки, которое пройдет в Торонто.
Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter.
"Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел стран „Большой семерки“ будем говорить о украинцах, которых незаконно удерживает РФ, в т.ч. о деле Владимира Балуха. Человека пытаются сломить за открытую проукраинскую позицию", - написал Павел Климкин.
Фото: twitter.com/pavloklimkin
Напомним, что Климкин в Торонто уже встретился с и.о. госсекретаря США Джоном Салливаном на полях G7.
И после этой встречи Госдеп США призвал Украину создать Антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ.
Также мы рассказывали, что Госдеп США заявил о нарушениях прав человека, цензуре и коррупции в Украине.