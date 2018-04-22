В воскресенье, 22 апреля, глава МИД Украины Павел Климкин примет участие в специальном заседании глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки, которое пройдет в Торонто.

Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter.

"Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел стран „Большой семерки“ будем говорить о украинцах, которых незаконно удерживает РФ, в т.ч. о деле Владимира Балуха. Человека пытаются сломить за открытую проукраинскую позицию", - написал Павел Климкин.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

Напомним, что Климкин в Торонто уже встретился с и.о. госсекретаря США Джоном Салливаном на полях G7.

И после этой встречи Госдеп США призвал Украину создать Антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ.

Также мы рассказывали, что Госдеп США заявил о нарушениях прав человека, цензуре и коррупции в Украине.