В Ереване полиция задержала лидера митингующих
В воскресенье, 22 апреля, в Ереване полиция начала разгон демонстрантов. Об этом сообщает "Интерфакс".
Демонстранты выступили вновь после неудавшихся переговоров лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном.
Для разгона демонстрантов полиция применила спецсредства - свето-шумовые гранаты. Самого Пашиняна спецподразделения полиции задержали.
Демонстранты и полиция вели переговоры, митингующие требовали вернуть депутата. Но, в итоге, они закончились безрезультатно.
Акции протеста продолжаются.
Напомним, премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что его вступление на пост главы правительства было обусловлено сложной геополитической ситуацией в регионе, и что он готов оставить пост после решения проблемы Нагорного Карабаха.
Ранее "Страна" сообщал, что премьер-министр Армении призвал оппозицию к немедленному диалогу.