В воскресенье, 22 апреля, в Ереване полиция начала разгон демонстрантов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Демонстранты выступили вновь после неудавшихся переговоров лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном.

Для разгона демонстрантов полиция применила спецсредства - свето-шумовые гранаты. Самого Пашиняна спецподразделения полиции задержали.

Демонстранты и полиция вели переговоры, митингующие требовали вернуть депутата. Но, в итоге, они закончились безрезультатно.

Акции протеста продолжаются.

Напомним, премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что его вступление на пост главы правительства было обусловлено сложной геополитической ситуацией в регионе, и что он готов оставить пост после решения проблемы Нагорного Карабаха.

Ранее "Страна" сообщал, что премьер-министр Армении призвал оппозицию к немедленному диалогу.