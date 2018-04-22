После того как "Страна" опубликовала отрывки из книги беглого нардепа Александра Онищенко, скандал с пленками, на которых содержится информация, компрометирующая президента Петра Порошенко оказался в центре внимания и европейской прессы.

Крупнейшая немецкая газета Die Welt посвятила теме коррупции Петра Порошенко несколько полос газеты на основе откровений Онищенко.

Об этом сообщил сам нардеп в своем Facebook.

"Рассказали о наших с ним сентиментальных отношениях и презентовали книгу "Петр Пятый". Я собственно и не рассчитывал, что в Украине начнется адекватное расследование преступлений Порошенко. Все скандалы о власти глушатся. "Коли хорошего парня" как и не было. 98 процентов СМИ подконтрольны или запуганы. Хорошо, что Европа другая. И рано или поздно, мы тоже станем немножко европейцами. А пока - изучайте", - написал Онищенко и выложил скриншоты газетных полос.

Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что экс-глава СБУ заявил, что книга и пленки Онищенко - это шок и импичмент для Порошенко.