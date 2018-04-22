Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян попытался оправдаться, почему его жена рожала в США. Об этом он сообщил в Facebook.

"Рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме", - написал чиновник.

Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.

Министр отметил, во время показа его жена заболела и врач запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для ребенка. По его словам, за роды в американской клинике им не пришлось платить.

"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.

Отметим, что каждый ребенок, родившийся в США, автоматически становится американским гражданином. А кроме дочки в Штатах родился и старший сын министра. Таким образом, право на американское гражданство есть у двух из трех детей Омеляна (еще один его ребенок проживает в Австрии).

Правда, Омелян пишет, что у его родившихся в США детей на данный момент гражданство украинское.

Тему со "случайными родами" жены министра транспорта в Америке в последние дни активно обсуждают в соцсетях - именно это и стало причиной объяснения со стороны Омеляна.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Ранее "Страна" сообщала, что Омелян обещает возобновить авиасообщение с Закарпатьем уже в этом году.

Также Омелян рассказал, когда в Украине появится Hyperloop.