Под Ивано-Франковском произошло ДТП с маршруткой, есть погибший
Под Ивано-Франковском произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщает УНН.
Легковушка Opel Astra столкнулась с маршрутным автобусом на выезде из Криховцов Ивано-Франковской области.
"Водитель автомобиля Opel Astra, выезжая из Криховцов, по словам очевидцев, наехал на островок безопасности, после чего автомобиль занесло, и он врезался в маршрутный автобус, ехавший напротив", - сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковской области Николай Гурак.
Отметим, что в салоне маршрутки находилось пять пассажиров, двое из них госпитализированы с незначительными травмами.
Также с тяжелыми травмами в больницу доставили водителя Opel. В результате ДТП погиб пассажир легковушки.
Фото: facebook.com/autolifeif2017
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