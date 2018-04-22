Под Ивано-Франковском произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщает УНН.

Легковушка Opel Astra столкнулась с маршрутным автобусом на выезде из Криховцов Ивано-Франковской области.

"Водитель автомобиля Opel Astra, выезжая из Криховцов, по словам очевидцев, наехал на островок безопасности, после чего автомобиль занесло, и он врезался в маршрутный автобус, ехавший напротив", - сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковской области Николай Гурак.

Отметим, что в салоне маршрутки находилось пять пассажиров, двое из них госпитализированы с незначительными травмами.

Также с тяжелыми травмами в больницу доставили водителя Opel. В результате ДТП погиб пассажир легковушки.

Фото: facebook.com/autolifeif2017

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