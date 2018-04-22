В ночь на 23 апреля украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Лириды. Об этом сообщают "Украинские новости".

Весенний звездопад начался еще 16 апреля, но своего пика достигнет в ночь на понедельник.

Свое название звездопад Лириды получил из-за близкого расположения к созвездию Лира. Так, количество сгораемых частиц будет около 20 метеоров в час, поток будет виден в Северном полушарии планеты.

При ясном ночном небе земляне смогут воочию наблюдать это космическое явление.

Согласно поверьям, в звездопад нужно загадывать желания и верить в их неизбежное исполнение.

Ранее "Страна" сообщала, что жители Земли могут наблюдать первый весенний звездопад, который продлится еще неделю.

Также астрономы нашли звезду, которая угрожает существованию всей Солнечной системы.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!