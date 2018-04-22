Сегодня ночью земляне увидят пик весеннего звездопада Лириды
В ночь на 23 апреля украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Лириды. Об этом сообщают "Украинские новости".
Весенний звездопад начался еще 16 апреля, но своего пика достигнет в ночь на понедельник.
Свое название звездопад Лириды получил из-за близкого расположения к созвездию Лира. Так, количество сгораемых частиц будет около 20 метеоров в час, поток будет виден в Северном полушарии планеты.
При ясном ночном небе земляне смогут воочию наблюдать это космическое явление.
Согласно поверьям, в звездопад нужно загадывать желания и верить в их неизбежное исполнение.
Ранее "Страна" сообщала, что жители Земли могут наблюдать первый весенний звездопад, который продлится еще неделю.
Также астрономы нашли звезду, которая угрожает существованию всей Солнечной системы.