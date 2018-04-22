Первая супруга президента США Дональда Трампа Ивана Трамп прокомментировала возможное второе президентство бывшего мужа. Об этом сообщает Page Six.

Экс-жена полагает, что Трампу не нужно баллотироваться на второй срок в 2020 году.

"Я скажу вам кое-что, я не думаю, что это необходимо. У него хорошая жизнь, и у него есть все. Дональду будет 74 года на следующих выборах, и, возможно, ему следует просто пойти и поиграть в гольф и насладиться своей судьбой", - считает она.

По ее словам, глава Белого дома "немного скучает по свободе".

"Не думаю, что он представлял, как много включает в себя статус президента. Столько информации - тебе нужно знать все о целом мире", - отметила Ивана Трамп.



Ивана Трамп родилась в Чехословакии. Она вышла замуж за Дональда Трампа в 1977 году. Пара прожила вместе 15 лет, в браке родились трое детей.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Дональд Трамп остановил рост цен на нефть публикацией в Twitter.

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