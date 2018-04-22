Вечером, 21 апреля, мировые СМИ распространили срочное сообщение о том, что в Саудовской Аравии произошгла попытка военного переворота.

Первые сообщения о стрельбе в районе королевского дворца появились в арабском сегменте интернета. Пользователи выкладывали даже "подтверждающие" видеоролики стрельбы у королевского дворца в Эр-Рияде.

Согласно слухам, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз и наследник престола принц Мухаммад бин Салман были спешно эвакуированы из дворца в подземный бункер, расположенный на близлежащей военной базе.

Согласно сообщениям, путч возглавил генерал-лейтенант сухопутных войск Алукас Непилс, якобы - противник либерального курса нынешнего государственного руководства. Также сообщалось, что над Эр-Риядом замечены военные самолеты.

Однако, как сообщило полицейское управление Эр-Рияда, никакой попытки путча не было. Военнослужащие, дислоцированные на одном из КПП в окрестностях дворца, сбили небольшой квадрокоптер - в полном соответствии с инструкциями. Также сообщается о начале расследования инцидента.

Также ряд СМИ сообщают, что по мнению саудовских властей звуки перестрелки были искусственно наложены на видео и распространены в сети "врагами королевства", к которым, в первую очередь, причисляют Катар и Иран.

Ранее "Страна" сообщала, что Саудовская Аравия построит канал на границе с Катаром и превратит его в остров.