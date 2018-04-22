Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что чувствует военную угрозу от США. Об этом сообщает NTV.

Турецкий лидер отметил, что почти тысяча километров турецко-сирийской границы, по другую сторону которой господствуют поддерживаемые США курдские отряды Сирийских демократических сил, являются проблемой для Турции.

Эрдоган акцентировал, что ранее США объяснили поддержку курдов борьбой с ИГИЛ, но теперь они "вытеснены с севера Сирии".

"Разве мы с США не союзники по НАТО? Но с тех пор как мы являемся стратегическим союзником, мы не можем покупать оружие у США за свои же деньги, однако, к сожалению, американцы и силы коалиции, которую они возглавляют, передают это оружие бесплатно террористическим организациям (сирийских курдов - Прим.Ред.). Таким образом, угроза исходит он наших стратегических партнеров", - подчеркнул турецкий президент.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Турции забрали золотой запас страны из Федеральной резервной системы США.

Также в США рассматривают введение санкций против Турции из-за покупки систем ПВО С-400.