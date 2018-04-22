Эрдоган объявил об угрозе Турции со стороны США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что чувствует военную угрозу от США. Об этом сообщает NTV.
Турецкий лидер отметил, что почти тысяча километров турецко-сирийской границы, по другую сторону которой господствуют поддерживаемые США курдские отряды Сирийских демократических сил, являются проблемой для Турции.
Эрдоган акцентировал, что ранее США объяснили поддержку курдов борьбой с ИГИЛ, но теперь они "вытеснены с севера Сирии".
"Разве мы с США не союзники по НАТО? Но с тех пор как мы являемся стратегическим союзником, мы не можем покупать оружие у США за свои же деньги, однако, к сожалению, американцы и силы коалиции, которую они возглавляют, передают это оружие бесплатно террористическим организациям (сирийских курдов - Прим.Ред.). Таким образом, угроза исходит он наших стратегических партнеров", - подчеркнул турецкий президент.
Ранее "Страна" сообщала, что власти Турции забрали золотой запас страны из Федеральной резервной системы США.
Также в США рассматривают введение санкций против Турции из-за покупки систем ПВО С-400.