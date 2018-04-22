Госдеп США призвал Украину создать Антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ
Государственный департамент США призвал власти Украины принять закон об Антикоррупционном суде и увеличить тарифы на газ, следуя рекомендациям МВФ.
Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа.
В этом заявлении пресс-секретаря Госдепа Хизер Нойерт, подводились итоги встречи исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которая состоялась на полях встречи министров иностранных дел G7 в Торонто 21 апреля.
"Исполняющий обязанности секретаря подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Он призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого Антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту", - говорится в заявлении Нойерт.
Ранее "Страна" сообщала, что в Госдепе осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции.
Также мы рассказывали, что Госдеп США заявил о нарушениях прав человека, цензуре и коррупции в Украине.