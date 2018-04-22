В Японии скончалась 117-летняя Наби Тадзима, которая была самым старым человеком в мире. Об этом сообщает The Japan Times.

Долгожительница умерла в больнице поселка Кикай префектуры Кагосима, куда ее госпитализировали еще в январе этого года.

Наби Тадзима родилась 4 августа 1900 года и была последним известным человеком, родившимся в 19 веке.

У нее было более 160 потомков, в том числе у нее были даже прапраправнуки.

В Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.

Фото: japantimes.co.jp

Ранее "Страна" сообщала, что долгожительница доказала властям, что родилась в XIX веке и умерла.

Также в возрасте 121 года скончался самый пожилой холостяк в мире.