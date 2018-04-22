Власти США могут оставить в Средиземном море авианосец "Гарри Трумэн", чтобы он "сдерживал" Россию. Об этом сообщает Defense News.

Кроме того, американский авианосец покажет сирийскому лидеру Башару Асаду, всю серьезность предупреждения президента США Дональда Трампа о недопустимости дальнейшего применения химического оружия во избежание повторных авиаударов.

Однако отмечается, что американский корабль в Средиземном море может нарушить порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который оставался неизменным со времен операции "Буря в пустыне" 1991 года.

Добавим, что окончательное решение по авианосцу еще не принято.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как атомный авианосец и ракетные суда ВМС США идут на Ближний Восток .

Также появилось видео с последствиями аварии на крупнейшем и новейшем британском авианосце.