В воскресенье, 22 апреля, на большей части территории Украины осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Метеорологи отмечают, что местами могут пройти небольшие локальные дожди, которые будут чередоваться с сухой погодой.

Синоптики добавили, что над страной увеличится облачность.

Температура воздуха 12-17 градусов тепла, в южной части столбик термометра поднимется до 17-20 тепла.

Ветер ожидается западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

В воскресенье в Киеве возможен дождь и понижение температуры воздуха до 13-15 градусов тепла. Ночью температура упадет до 8-10 тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.

Отметим, что на выходные погода порадует украинцев теплом до +24.