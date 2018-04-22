В Китае в результате столкновения двух "драконьих" лодок погибли 17 человек. Об этом сообщает Xinhua.

Столкновение произошло на реке возле города Гуйлинь на юге страны. После аварии 57 человек оказались за бортом, большинство из них были без спасательных жилетов.

На месте ЧП работали 200 спасателей, полиция задержала двух человек в связи с инцидентом с лодками.

"Драконья" лодка - это каноэ с украшениями в виде головы и хвоста дракона, их используют для соревнований.

Фото: xinhuanet.com

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели обнаружили тела двух рыбаков, перевернувшихся на лодке возле Жукова острова.

Также под Киевом поймали браконьера, который выловил 150 кило рыбы и пытался убежать на резиновой лодке.