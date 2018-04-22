Cанкции против России. США заморозили $2 миллиарда на счетах компании олигарха Вексельберга
Компания российского олигарха Виктора Вексельберга оказалась под ударом американских санкций. Об этом сообщает Reuters.
Так, долларовые активы компании олигарха "Ренова" оказались заморожены. Под блокировку попали банковские счета на сумму 1,5-2 млрд долларов.
Также временно заблокировали зарплатные счета нескольких швейцарских сотрудников "Ренова", но после проверок они были открыты.
Сообщается, что Вексельберг ищет пути решения проблемы у швейцарских властей. Reuters пишет, что правительство Швейцарии способствовало выводу из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 млн своих акций у "Реновы", чтобы избежать ограничений.
"Европейские и, в частности, швейцарские банки чрезмерно осторожны. Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются копировать американские санкции или даже не согласны с ними", - сказано в сообщении.
Ранее "Страна" сообщала, что из-за американских санкций против России мир ждет взлета цен на алюминий, никель и медь.
Также россиян не очень беспокоит падение рубля из-за новых антироссийских санкций.