Компания российского олигарха Виктора Вексельберга оказалась под ударом американских санкций. Об этом сообщает Reuters.

Так, долларовые активы компании олигарха "Ренова" оказались заморожены. Под блокировку попали банковские счета на сумму 1,5-2 млрд долларов.

Также временно заблокировали зарплатные счета нескольких швейцарских сотрудников "Ренова", но после проверок они были открыты.

Сообщается, что Вексельберг ищет пути решения проблемы у швейцарских властей. Reuters пишет, что правительство Швейцарии способствовало выводу из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 млн своих акций у "Реновы", чтобы избежать ограничений.

"Европейские и, в частности, швейцарские банки чрезмерно осторожны. Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются копировать американские санкции или даже не согласны с ними", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за американских санкций против России мир ждет взлета цен на алюминий, никель и медь.

Также россиян не очень беспокоит падение рубля из-за новых антироссийских санкций.