В России пользователи соцсетей сообщили, о блокировке сайта Google. Об этом сообщает РБК.

Проблемы с доступом начались в ночь на 22 апреля. Юзеры в сети отмечали, что после полуночи они не могли зайти на основную страницу поисковой системы.

Также россияне не могли воспользоваться почтой от Google и другими связанными ресурсами.

Проблемы с работой Google в РФ показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин сообщил о блокировке целого ряда IP-адресов Google.

Официальных комментариев Роскомнадзора о том, блокировало ли ведомство эти IP-адреса, пока не поступало.

Фото:twitter.com/RoyZergoff

Ранее "Страна" сообщала, что Павел Дуров заявил, что Telegram все еще доступен россиянам.

Также пользователи по всему миру жалуются на сбои в Telegram.