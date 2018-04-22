Вчера, 21 апреля, Барселона разгромила в финале Кубка Испании Севилью 5 - 0 и в тридцатый раз в своей истории выиграла Кубок Испании. Но только этим рекорды и достижения каталонцев не ограничились.

Барселона, повторила рекорд Атлетика, завоевав Кубок в четвертый раз подряд. А Лионель Месси, забив один из голов Севилье, стал вторым в истории игроком, забивавшим в пяти разных финалах Кубка Испании. На его счету 6 голов в решающих матчах за Кубок.

Севилья – Барселона 0:5 (0:3, 0:2)



21 апреля, 22.30, Стадион "Ванда Метрополитано"



Голы: 0:1 - 14 Суарес, 0:2 - 31 Месси, 0:3 - 40 Суарес, 0:4 - 52 Иньеста, 0:5 - 69, пенальти Коутиньо.



Предупреждения: Меркадо (34), Эскудеро (38), Иньеста (67), Бускетс (74), Васкес (74).

Ранее "Страна" сообщала, что Барселона может отправить в отставку главного тренера Вальверде.

Также мы рассказывали, что пресса Испании жестко раскритиковала Барселону после римского погрома.