На шахте "Юный коммунар" (Юнком), расположенной на неподконтрольной части Донецкой области, возможно затопление уже в конце апреля. Это будет иметь непредсказуемые последствия для экологии Донбасса.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия (ССМ) ОБСЕ в отчете за 19 апреля.

На шахте "Юнком", где был проведен ядерный взрыв в 1979 году, уберут все оставшиеся насосы уже в конце апреля. Так решило руководство сепаратистов.

Таким образом, затопление радиоактивной шахты может начаться уже в апреле. Эта шахта расположена в поселке Бунге, в 43 км к северо-востоку от Донецка.

При этом сотрудники шахты обеспокоены рисками, связанными с затоплением шахты.

"По их утверждениям, четыре насоса, которые помогали регулировать уровень воды в шахте, убрали примерно три недели назад. Им приказали отключить и убрать оставшиеся насосы до конца месяца. Наблюдателям не удалось подтвердить, что насосы и другое оборудование из шахты убрали, так как им сказали, что на это нужно разрешение от вооруженных формирований", - говорится в отчете.

Напомним, в 2002 году шахта "Юнком" была закрыта и теперь представляет собой экологическую угрозу в случае затопления подземными водами.

Как сообщала "Страна", в посольстве США также выразили обеспокоенность угрозой радиоактивного загрязнения на Донбассе.