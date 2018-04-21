Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что заявления президента Украины Петра Порошенко о скором вступлении в НАТО, слишком далеки от реальности.

Об этом передает Новое время.

"Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО - сложный и долгий”, - заявил Пайфер.

По его словам, проблема в том, что НАТО без особенного энтузиазма относится к появлению Украины в Альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.

"Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник Альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения", - подчеркнул экс-посол.

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