В Москве задержали подозреваемых в краже барокамеры, в которой тренировался Юрий Гагарин и другие космонавты.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Барокамеру воры тайком вывезли на эвакуаторе из музея Космонавтики, обманув охрану", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что воры сдали барокамеру на металлолом.

"Все плохо - после этого барокамеру сдали на металлолом и частично утилизировали. Да, ее больше нет", - информирует Mash.

Напомним, в полицию обратился эксперт по пилотированию полетов в Музее космонавтики. Он пояснил, что музейного экспоната не нашел на стоянке по ул. 1-я Лыковская в Строгино. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Фото: t.me/breakingmash

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