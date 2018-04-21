После того, как Верховная Рада поддержала обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею об автокефалии пресс-служба Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия прокомментировала происходящее.

"В соответствии со статьей 35 Конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно. Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы является превышением власти, а также вмешательством в церковные дела.

Подобные действия украинского государства в церковной сфере могли бы быть оправданы только в случае, если бы Церковь в Украине имела законодательно закрепленный государственный статус, как это было в истории многих государств и до сих пор сохраняется в отдельных странах мира. Однако, поскольку сегодня у Церкви в Украине нет государственного статуса и она отделена от государства, то и государственная власть не имеет оснований вмешиваться в церковные дела.

Вопрос о предоставлении церковной автокефалии относится к компетенции канонического права, а не к компетенции государственных законов. Автокефалия предоставляется Церкви, а не государству, а потому и просить об этом статусе может Церковь, а не государство.

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность то, что предоставление автокефалии Православной Церкви в Украине рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики. Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы. В связи с этим считаем неприемлемым, чтобы автокефалия рассматривалась под геополитическим углом зрения. Для Церкви вопрос автокефалии является не политическим, а экклезиологическим, то есть таким, что касается жизни и природы Церкви, как Тела Христова (ср. Еф. 1: 22-23).

Украинская Православная Церковь всегда выступала и выступает за восстановление церковного единства и за единую Церковь. Однако предложенный и озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву Церкви и противоречит законодательству Украины. Ведь власть просит предоставить Томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Именно поэтому считаем, что следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, и только после того задавать вопросы об изменении канонического статуса единой Православной Церкви в Украине. Поскольку без канонической Церкви невозможно иметь единую Церковь в Украине, то есть основания полагать, что на самом деле под предлогом создания единой Церкви сегодня скрываются очередные попытки узаконить церковный раскол.

Священноначалия Украинской Православной Церкви имеет постоянные контакты с священноначалием Вселенского Патриархата. Исходя из опыта такого общения, у нас нет оснований предполагать, что Вселенский Патриархат может совершить действия, которые помешали единству Церкви как на локальном, так и на мировом уровне. Даже с точки зрения самого Константинопольского Патриархата, который позиционируется координатором совместных действий всех Поместных Православных Церквей и выражает согласованную точку зрения по различным темам церковной жизни, вопрос возможной украинской автокефалии не может быть решен в одностороннем порядке, поскольку оно не согласовано со всеми Православными Церквами.

Патриарх Константинопольский Варфоломей неоднократно и публично называл Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия единственным каноническим главой Украинского Православия. Сегодня же посторонние для Церкви люди пытаются убедить нас в том, что тот же Патриарх Варфоломей может предоставить автокефалию, даже не спросив об этом канонического главу Украинского Православия.

Кроме того, сам Константинопольский Патриархат, как и все другие Поместные Православные церкви, не считает "УПЦ КП" и "УАПЦ" полноценными Церквями, о чем свидетельствует не признание действительности священства этих двух структур. Подтверждением этого является тот факт, что иерархи Константинопольского Патриархата переосвячивают тех клириков "УПЦ КП" и "УАПЦ", переходящих к ним с раскола. Так, несколько десятков таких случаев перерукоположений имели место в странах Европы, в частности в Испании и Португалии. Все это дает нам уверенность в том, что Константинопольский патриархат будет и впредь придерживаться и ревностно отстаивать канонический порядок Церкви и общецерковное единство.

Украинская Православная Церковь является той Церковью, которая существует и действует на наших землях со времени крещения Киевской Руси в 988 году. "УПЦ КП" и "УАПЦ" является лишь частями Украинской Православной Церкви, которые сравнительно недавно отошли от единства с Церковью. Соответственно, восстановление единства Православной Церкви в Украине мы видим в возвращении тех частей, которые отпали, и тогда будет "одно стадо и один пастырь" (Ин. 10:16).

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой выдать Томас относительно Украинской поместной автокефальной церкви.