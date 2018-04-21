Сегодня, 21 апреля, Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо в тяжелейшем поединке одолел Тоттенхэм со счетом 2 - 1 и вышел в финал Кубка Англии.

Главный тренер манкунианцев прокомментировал исход поединка, передает ВВС.

"Мы это заслужили. Если разделить матч на периоды, то мы были лучше в большинстве этих периодов. Даже когда соперник владел мячом при счете в нашу пользу, мы контролировали ход игры.

Мы потеряли контроль после того, как счет стал 0 - 1. В перерыве мы поговорили и задержались с выходом на второй тайм, потому что разговаривали много. В итоге мы смогли собраться.

Мы должны спросить себя - почему у нас так много критиков? Мы можем закончить сезон на втором месте, набрав еще шесть очков. Это будет достижением для клуба, с учетом того, какие классные соперники нам противостояли. Несколько лет нам это не удавалось. Также это наш четвертый финал за три года. Возможно, нас критикуют слишком много", - отметил Моуриньо.

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2 - 1 (1 - 1, 1 -0)

Голы: 0 - 1, 11 Алли, 1 - 1, 24 Санчес, 2 - 1, 62 Эррера.



Предупреждения: Валенсия (27), Сон Хын Мин (28), Алли (50), Янг (71), Дайер (81), Рэшфорд (85), Эррера (90).

Соперником Манчесетр Юнайтед станет победитель пары Челси - Саутгемптон.

Ранее "Страна" сообщала, что Манчестер Юнайтед готов выложить за игрока Шахтера 40 миллионов фунтов.

Также мы рассказывали, что поражение МЮ досрочно оформило Манчестер сити чемпионство в Англии.