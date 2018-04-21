В субботу, 21 апреля, на Москву во второй половине дня обрушился грозовой ураган. По последним данным, 17 человек пострадали от разгула стихии, 14 были госпитализированы, среди них трое детей. Погибла 12-летняя девочка.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения города.

Весь день в Москве действует штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС призывают горожан соблюдать осторожность, просят избегать рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций.

Также сообщается, что пик непогоды в Москве придется на ночь с 21 на 22 апреля.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Как сообщала "Страна", ранее были опубликованы фото последствий мощного урагана, накрывшего Кропивницкий.