Во Львове, 21 апреля, ночью похитили полуметровую писанку, которая была частью благотворительной экспозиции "Доброе дело" в рамках Фестиваля писанок.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Охранник писанок подозревает в краже туристов из Германии, которые отдыхали рядом в сквере. Они якобы пытались осуществить несколько попыток похищения.

Инцидент произошел на улице Музейной рядом с Львовской свечной мануфактурой и Доминиканским собором.

"Речь идет о краже художественного объекта в виде расписанного акриловыми красками большого гипсового яйца, украшенного фигуркой трамвая. Автор писанки Трамвайчик - молодая львовская художница Звезда Савка. На выбор темы автора вдохновила известная песня "Старенький трамвай" вокальной формации Пиккардийская терция", - говорится в сообщении.

Фото: IA ZIK

Стоимость похищенного яйца - 5 тысяч гривен. Вся экспозиция состоит из 50 гипсовых писанок стоимостью от 3 тысяч до 50 тысяч гривен. Вырученные от продажи писанок деньги планируют направить на поддержку детской больницы Охматдет.

Организатор инициативы "Доброе дело" Андрей Сидор рассказал, что это уже вторая похищенная писанка. Цена первой похищенной работы также составляла 5 тысяч гривен. Она исчезла рано утром в пятницу, 20 апреля. Писанка называлась "Мы - Украина". Ее разрисовала художница Ольга Жулий.

Во Львове стало не 50 писанок, а 48 Фото: IA ZIK

Как сообщала "Страна", в Киеве на фестивале гигантских писанок в 2017 году похитили яйцо с таксой.

Также "Страна" публиковала уникальное видео крашенок из разных регионов Украины.