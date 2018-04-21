На Донбассе начали восстановление водоснабжения в Пески, Жованку и Майорск
Специалисты коммунального предприятия "Вода Донбасса" восстанавливают магистральный участок водопровода "Зайцево-Майорск" после повреждения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Обследовано несколько сотен метров водопровода, где обнаружены многочисленные порывы.
Завершение комплекса ремонтных работ поможет стабилизировать водоснабжение населенного пункта Майорск.
Параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в населенные пункты Пески и Жованка.
Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК совместно с представителями групп военно-гражданского сотрудничества и наблюдателями СММ ОБСЕ.
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Как отмечалось ранее, миссия ОБСЕ готова содействовать проведению мероприятий, необходимых для восстановления функционирования Донецкой фильтровальной станции.
Напомним также, что "Страна" писала про остановку Донецкой фильтровальной станции из-за обстрела сотрудников предприятия.