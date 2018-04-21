В пятницу 20 апреля, в Виннице, около 21.00 на перекрестке улиц Данила Галицкого и Хмельницкое шоссе в результате ДТП пострадали трое водителей, пассажир одной из легковушек и пешеход.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Установлено, что 22-летний водитель автомобиля Hyundai, житель Черниговской области, столкнулся с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении и остановился перед светофором. После этого Toyota столкнулся с автомобилем Opel, который стоял впереди. Продолжая движение по инерции, Opel выехал на пешеходный переход и допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора.

В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Hyundai, 51-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota и ее 24-летний пассажир. 34-летний водитель и 69-летняя женщина-пешеход после осмотра врачей были отпущены домой.

Следователем назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причины ДТП. У водителя автомобиля Hyundai отобрана кровь на исследование с целью выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения.

По данному факту полицией открыто производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами").

За правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", сегодня под Винницей полицейские изъяли почти тонну суррогатного алкоголя.

Напомним также, что Винницкая фабрика Roshen за год нарастила прибыль до 3,6 млн гривен.