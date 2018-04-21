Под Львовом пьяный прокурор насмерть сбил пешехода
В пятницу 20 апреля, во Львовской области прокурор в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ насмерть сбил пешехода. ДТП совершил прокурор Мостиской прокуратуры.
Об этом сообщила львовская журналистка Вика Балыцкая на своей странице в Facebook
"Это произошло вчера около 22:00 возле села Торгановичи, Старосамборского района. Драгер показал 1,2 промилле. Ехал на ВАЗе, с еще одним прокурором из Старосамборской прокуратуры", - написала журналистка.
Пешеходу было на вид около 60 лет.
Пока неизвестно, находился ли пешеход в состоянии алкогольного опьянения. "Шел якобы по дороге. Расследование проводит прокуратура", – добавила журналистка.
Фото: facebook.com/toribal
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