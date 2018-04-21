В пятницу 20 апреля, во Львовской области прокурор в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ насмерть сбил пешехода. ДТП совершил прокурор Мостиской прокуратуры.

Об этом сообщила львовская журналистка Вика Балыцкая на своей странице в Facebook

"Это произошло вчера около 22:00 возле села Торгановичи, Старосамборского района. Драгер показал 1,2 промилле. Ехал на ВАЗе, с еще одним прокурором из Старосамборской прокуратуры", - написала журналистка.

Пешеходу было на вид около 60 лет.

Пока неизвестно, находился ли пешеход в состоянии алкогольного опьянения. "Шел якобы по дороге. Расследование проводит прокуратура", – добавила журналистка.

Фото: facebook.com/toribal

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