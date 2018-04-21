В Таиланде на уроке по музыке школьники исполнили популярную песню украинской этно-группы "ДахаБраха".

Об этом сообщила арт-менеджер "ДахаБраха" Ирина Горбань в Facebook.

Выполнили очаровательную "Колыбельную" воспитанники 4 класса. Все дети одеты в форму и стоят в два ряда, как настоящий хор.

"Это так мило. Колыбельную "ДахаБрахи" учат на уроках музыки в Таиланде", - написала Ирина Горбань.

Дети исполнили не всю песню, а только ее фрагмент. Однако звучание голосов и отдаленность ее вокалистов от Украины просто поражают.

А вот так звучит песня "ДахаБрахи" в оригинале:

Как сообщала "Страна", ранее появился первый трейлер 3D-мультфильма про Мавку с музыкой группы "ДахаБраха".

Также "Страна" писала, что Песня украинской группы зазвучала в рекламе нового проекта Бэкхема для мужчин.