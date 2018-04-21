Премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне непрекращающихся митингов протеста оппозиции выступил с заявлением, в котором прокомментировал свою возможную отставку (это основное требование митингующих).

Серж Саргсян заявил, что его вступление на пост главы правительства было обусловлено сложной геополитической ситуацией в регионе, и что он готов оставить пост после решения проблемы Нагорного Карабаха.

Об этом передает Интерфакс.

"С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха", - сказал Саргсян, отвечая на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда "Луйс".

"По моим представлениям, указанные проблемы решаемы. После этого у руля власти могут встать другие деятели", - заявил Саргсян.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного политика, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров. С утра активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана.

Сотрудники полиции в Ереване 21 апреля доставили в отделения более сотни сторонников оппозиции, перекрывавших дороги. А ранее полиция заявила, что готова применить против митингующих оружие.