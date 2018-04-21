Появилось видео момента падения легкомоторного самолета, который разбился в российском регионе Хакасия. Перед падением самолет пролетал на небольшой высоте над рекой в ​​непосредственной близости возле людей.

Видео аварии сняли очевидцы и опубликовали запись в Youtube.

На видео можно увидеть, как самолет пролетел очень близко от человека, который снимал полет, после этого самолет резко взлетает вверх, теряет скорость и падает в реку.

Как сообщала "Страна", в результате падения самолета погибли два человека. Инцидент произошел около 13:00, самолет упал в приток реки Абакан вблизи поселка Кайбала в Хакасии.

По данному факту Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.