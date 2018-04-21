Компания Google планирует создать новый мессенджер Chat, который заменит стандартные СМС на устройствах Android.

Об этом сообщает The Verge.

Отправка сообщений будет платной, однако мессенджер будет взымать плату за данные, потребляемые при отправке сообщения, а не стоимость СМС согласно тарифам оператора.

Если у пользователя, которому отправляется сообщение, нет мессенджера Chat, то он получит обычное смс.

Как отмечает издание, Chat похож на мессенджер iMessage компании Apple.

Однако, в отличие от iMessage, сообщения в Chat не зашифрован. Они будут храниться на серверах телефонного оператора, таким образом власти страны смогут запросить и получить переписку любого пользователя.

Также Chat будет иметь десктоп-версию для Windows.

Как сообщала "Страна", в ЕС хотят обязать соцсети и мессенджеры предоставлять данные пользователей по запросу правоохранителей.

Напомним, как индийский символ перезагружает iPhone и Mac и блокирует доступ к мессенджерам.