На встрече министров иностранных дел стран Большой семерки G7 в Торонто глава МИД Германии Хайко Маас намерен говорить про урегулирование ситуации в Украине и Сирии.

Об этом сообщает "Укринформ".

"В Торонто я буду обсуждать с министрами иностранных дел Большой семерки, в частности, ситуацию в Сирии и на востоке Украины: в обоих конфликтах ясно, что нам нужен конструктивный вклад России для поиска мирного решения", - заявил министр иностранных дел ФРГ.

По его словам, дипломаты также будут решать долгосрочные стратегические вопросы, такие как поддержание мира и предотвращение конфликтов.

Маас заявил, что во времена кризиса нужны сильные международные институты и открытый диалог.

После Торонто Маас отправится в Нью-Йорк на заседание ООН, а затем в Брюссель, где состоится 2-я донорская конференция по Сирии.

На прошлой неделе министр иностранных дел ФРГ также встретился в Берлине с канадской коллегой Христей Фриланд. Они провели углубленное обсуждение мнениями по украинской тематике, в том числе о перспективах размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.

Как сообщала "Страна", cтраны G7 осудили химатаку в Сирии и поддержали ракетный удар.

Также "Страна" писала, что ранее страны G7 призывали Украину срочно назначить нового главу Нацбанка.