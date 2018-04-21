В Мексике произошло громкое ЧП. Второй по значимости трофей европейского футбола - Кубок Лиги Европы - дерзкие воры похитили во время его доставки на демонстрационное мероприятие в мексиканском городе Леон.

Об этом передает Евроспорт.

Кубок Лиги Европы украли из специального автомобиля компании FedEx, которая занималась его транспортировкой. К чести полиции, нужно отметить, что она нашла и вернула Кубок организаторам через 2 дня. Где обнаружили трофей и задержаны ли похитители - пока неизвестно.

Кубок Лиги Европы весит 15 килограммов и считается самым тяжелым в Европе. Финал Лиги Европы-2017/18 состоится 16 мая в Лионе.

Ранее "Страна" сообщала, что Евролига недовольна решением УЕФА о распределении выплат клубам в ЛЧ и ЛЕ.

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