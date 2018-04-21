В субботу, 21 апреля, на "частных" похоронах бывшей первой леди США Барбары Буш будут присутствовать около тысячи человек, включая экс-президентов и их жен.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Люди собираются на похороны в Епископальной церкви Святого Мартина в Хьюстоне, чтобы почтить Барбару Буш, которая была женой одного президента и матерью другого. Она умерла во вторник в возрасте 92 лет", - пишет издание.

На службу приглашены только члены семьи и друзья.

Фото: washingtonpost.com

Остальные прощались с бывшей первой леди в церкви накануне. Вдовец Джордж Буш-старший поблагодарил людей, которые пришли почтить память его жены.

Сообщается, что президент Дональд Трамп не будет присутствовать на субботней службе, чтобы, как отметили в Белом доме, "не создавать помех" из уважения к семье Бушей. Его жена Мелания посетит церемонию от имени семьи Трампов.

Кроме того, будет отсутствовать бывший президент Джимми Картер. Он остался со своей женой Розалин, которая выздоравливает после операции.

Однако подтверждено присутствие Барака и Мишель Обамы, а также Билла и Хиллари Клинтон.

Как сообщала "Страна", Барбара Буш страдала от сердечной недостаточности и заболевания легких. Ей было 92 года.

Напомним, что ранее новостная служба американского телеканала CBS ошибочно разместила на сайте некролог о жене экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбаре еще 16 апреля. В заголовке статьи содержалась пометка "Не публиковать". Текст был размещен на сайте на некоторое время, затем его сняли.