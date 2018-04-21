Сегодня, 21 апреля, донецкий "Шахтер" в очень непростом и драматичном поединке вырвал победу у полтавской "Ворсклы" (4 - 2).

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча рассказал о поединке, передает Террикон.

"Отсутствие Тайсона и Феррейры не сказалось на игре. Это правда. Ребята, которые их заменили, сыграли очень хорошо. Мы создали огромное количество моментов. К сожалению, пропустили два мяча. Соперник только раз дошел до наших ворот и забил. Результат мог быть совсем другим.

Кайоде выглядел хорошо. К сожалению, сегодня не забил. Что касается Лещука и Фомина, то им сейчас сложно будет играть. Феррейра отлично выступает и понял наш стиль игры. Но и эти футболисты отлично работают.

Были моменты, чтобы "убить" игру и обеспечить результат. Я расстроен этим, а также вторым пропущенным голом. Не нужно было этого делать. Команда хорошо себя чувствует и физически подготовлена. Сегодня мы это показали еще раз", - рассказал Фонсека.

Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" в Харькове провел открытую тренировку с селфи для болельщиков.