В Британии впервые в истории женщину арестовали по обвинению в домашнем насилии и "принудительном контроле".

Об этом сообщает ВВС.

Согласно результатам расследования, 22-летняя британка Джордан Уорт в течение нескольких лет издевалась над своим бойфрендом, 22-летним Алексом Скилом.

Суд приговорил девушку к 7,5 годам тюрьмы.

В интервью британским СМИ Скил рассказал, что его девушка унижала его морально, она наносила физические травмы с использованием ножа и кипятка.

К концу периода отношений, по словам молодого человека, он похудел на 18 кг и оказался почти при смерти.

Парень рассказал, что Джордан запрещала ему спать с ней в одной постели, решала, какую одежду ему нужно носить, запрещала общаться с родственниками, уничтожала его мобильные телефоны и контролировала страницу в Facebook.

Молодой человек говорит, что не решался рассказать кому-то о том, что происходит у него дома. Джордан, в свою очередь, запрещала ему посещать врачей.

Насилие прекратилось после того, как во время одного из случаев соседи вызвали полицию.

Фото: SBNA

Как сообщала "Страна", Анджелина Джоли в штаб квартире НАТО рассказала о сексуальном насилии.

Напомним, что охотницу на олиграхов Настю Рыбку также обвинили в изнасиловании.