Специальная миссия Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) взяла образцы на месте предполагаемой химатаки 7 апреля в сирийском городе Дума (Восточная Гута).

Об этом сообщает Reuters.

Взятые образцы направят в лабораторию в Нидерландах. По итогам расследования составят отчет, в котором установят, был ли факт применения химического орудия.

При этом организация не обязана определять, какая из сторон конфликта его применила.

ОЗХО также должна решить, необходим ли второй визит инспекторов в Думу.

Как сообщала "Страна", представитель России в ОЗХО обвинил британские спецслужбы в инсценировке химатаки в Думе.

Ранее ряд стран, выступавших за свержение президента Сирии Башара Асада, обвинили сирийские власти в химатаке в городе Дума (Восточная Гута).

Сирия опровергла все обвинения и пригласила в город специалистов ОЗХО для проведения расследования непосредственно на месте.