Сегодня, 21 апреля, на столицу России обрушился мощный ураган. Жертвами стихии в Москве стали 12 человек, в том числе трое детей. Об этом заявил мэр столицы России Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", - написал он.

Позже стало известно, что количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось.

Также Собянин обратил внимание горожан, что с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра.

Фото: twitter.com/mossobyanin

Как сообщала "Страна", опубликованы фото последствий мощного урагана, накрывшего Кропивницкий.

Напомним, появилось видео, как житель Нью-Йорка увернулся от удара электротоком во время урагана.