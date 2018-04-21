Только у 24% украинцев есть сбережения на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса среди украинцев, который провел проект USAID "Трансформация финансового сектора", сообщает delo.ua.

57% опрошенных отмечают, что не готовы откладывать деньги не пенсию. При этом 68% респондентов отметили, что они не будут получать достаточной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни.

"Привлекательными" способами сбережения 39% украинцев считают сбережения наличных денег в иностранной валюте, а 32% опрошенных - наличных денег в гривне.

Также отмечается, что почти половина украинцев считает достаточной пенсию в размере до 5 тысяч гривен в месяц.

36,5% считает пенсию достаточной, если ее размер составляет 5-10 тысяч гривен.

Чуть больше 16% украинцев отмечают, что достаточная пенсия должна быть больше 10 тысяч гривен в месяц.

Ранее "Страна" писала о том, как будут пересчитывать пенсии селянам и чем закончатся "точечные" индексации.

Как сообщала "Страна", с апреля начали выплачивать надбавки экс-военным. В среднем по 1,5 тыс. грн. к пенсии получат 500 тыс. бывших силовиков.