Популярная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру, перепела свою песню "Это моя ночь" на новый лад.

Об этом сообщает Радио Максимум.

В песне звезда необычно обратилась к компании "Укравтодор", чтобы там занялись по ремонтом автомобильных дорог.

"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег" #могу все, делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, Укравтодор. Сделайте дороги!", - забавно спела Настя Каменских.

Как сообщала "Страна", ранее Настя Каменских запустила собственный бренд спортивной одежды.

Она также заявляла в интервью, что киевская подземка - лучший транспорт в мире. "Вчера полдня передвигалась на метро;) лучше и быстрее транспорта в мире не найти", - заявила она. И поделилась фото со станции "Почтовая площадь". По городу Настя передвигалась в куртке цвета металлик и черной шапке.